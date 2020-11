Der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner (SPD) aus Illertissen (Kreis Neu-Ulm) wurde zum Special Rapporteur der Nato gewählt. Weshalb er sich für diese Position beworben hat und welche Aufgaben auf ihn zu kommen, verrät er im SWR-Interview.

SWR: Herr Brunner, die Nato-Versammlung hat Sie zum Special Rapporteur gewählt. Diese hätte natürlich auch jeden anderen Parlamentarier aus einem anderen Nato-Land wählen können. Was macht ein Special Rapporteur, also ein spezieller Berichterstatter?

Karl-Heinz Brunner: Die Nato-parlamentarische Versammlung ist das Parlament der Nato, also der Zusammenschluss der Parlamentarier. Es ist wie ein anderes Parlament, wie der Deutsche Bundestag oder der Landtag. Er ist aufgeteilt in Ausschüsse. Im Wesentlichen gibt es den politischen Ausschuss, den wissenschaftlichen Ausschuss. Für diese Ausschüsse und in diesen Ausschüssen gibt es Berichterstatter: Rapporteure, die die Aufgabe haben, dem Parlament, also den Parlamentariern der 28 Nato-Staaten in der Frühjahrs- oder Herbstversammlung, einen Bericht abzugeben, wohin die künftige Politik geht. Er hat also die Aufgabe, das Parlament zu beraten und mit seinem Bericht die Politik der Nato, der Nato-Parlamentarier, vorzubereiten.

Die Nato-Versammlung hat Karl-Heinz Brunner zum Special Rapporteur gewählt. (Archivbild) dpa Bildfunk Daniel Karmann/dpa

Die Verteidigungspolitik ist ja eine Ihrer Spezialgebiete. Wollten Sie diesen Posten unbedingt?

Ich wollte ihn deshalb, weil ich mit Leidenschaft nicht Verteidigungspolitik allein mache, sondern meinen Schwerpunkt in der Abrüstungspolitik - in der Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen - sehe. Und ich war der festen Überzeugung, dass es gut ist, wenn wir in Deutschland darüber debattieren und wenn wir in Deutschland darüber Entscheidungen treffen. Aber wenn wir wirklich Abrüstung und Verifikation umsetzen wollen, dann müssen wir es in der Nato machen. Und das war der Grund zu sagen, ich möchte mich für diese Position bewerben.

Können Sie die Nato-Strategie jetzt auch mehr beeinflussen?

Ein bisschen natürlich. Die Nato ist ein Verteidigungsbündnis aus unterschiedlichen Nationen, in denen die Nationen selbst ihre Sicherheits- und Verteidigungsstrategie haben. Sie ist aber gleichzeitig ein Bündnis, das Innovationen für die Zukunft trägt und sich auf mehreren Schultern verteilt. Dies machen der Generalsekretär Stoltenberg und die Verteidigungsminister der entsprechenden Staaten, letztendlich die Regierungschefs. Auf parlamentarischer Seite machen es die Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung. Und für diese bin ich eines der Sprachrohre in diesem Parlament, die die Themen zusammenfassen, erarbeiten, vorbereiten, um diese Politik der Nato mit zu beeinflussen.

Was sind da für Sie die vorherrschenden Themen, die Sie jetzt als nächste Herausforderung sehen?

Ich sehe als nächste Herausforderung, gemeinsame Regelungen zu finden: Wie gehen wir mit Biowaffen um? Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder die Debatten über Chemie- und Biowaffen in unterschiedlichen Bereichen gehabt. Es gibt politische Gruppierungen in Europa, die glauben, dass Corona eine Biowaffe sei und keine Bedrohung durch ein Virus. Auch hier müssen wir die Sicherheit der Menschen herstellen, ohne Verschwörungstheorien im Mittelpunkt zu sehen. Wir haben Bedrohungslagen im Bereich des Cyber- und der Weltraumbedrohung. Und wir haben neue Bedrohungen unserer Infrastruktur, die heute viel, viel gefährlicher sind als vielleicht aufmarschierende Panzer an der Landesgrenze.

Meinen Sie zum Beispiel Cyberattacken auf Regierungen, durch die ganze Computersysteme lahmgelegt werden können?

Stellen Sie sich vor, es könnte ein Angriff auf eine Energieversorgung in Bayern oder Baden-Württemberg umgesetzt werden. Es würden keine Wasserpumpen mehr funktionieren. Es gehen keine Handys mehr, telefonieren wäre nicht mehr möglich, kein Licht geht, keine U-Bahn würde mehr fahren, keine Straßenbahnen und die elektrisch betriebenen Züge wären auch auf der Strecke. Unsere Infrastruktur wäre gestört, so stark gestört, wie das mit einem ganz normalen kinetischen Angriff gar nicht möglich wäre. Dafür Lösungsvorschläge zu erarbeiten, immer auf der Basis unseres Wertebündnisses - Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das ist eine Aufgabe, die ein Special Rapporteur zu erledigen hat.