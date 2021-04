per Mail teilen

Der Heubacher Bürgermeister Frederick Brütting (SPD) bewirbt sich um die Nachfolge des Aalener Oberbürgermeisters Thilo Rentschler. Das hat Brütting am Dienstag offiziell bekannt geben. Der 37-Jährige sagte dem SWR sagte, er habe einen starken Bezug zur Stadt Aalen. Bei der OB-Wahl am 4. Juli treten außer Brütting auch der Aalener AfD-Stadtrat Markus Waldmann und wohl auch die CDU-Stadträtin Inge Birkhold an. Amtsinhaber Thilo Rentschler kandidiert nicht mehr.