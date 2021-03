In Heubach (Ostalbkreis) organisiert die Stadtverwaltung selbst Schnelltests. Seit Montag wird in Schulen und im Rathaus getestet. Rund 60 Freiwillige hat das DRK dafür geschult.

Nach Auskunft von Heubachs Bürgermeister Frederick Brütting (SPD) wurde bislang noch keine Infektion festgestellt. Die Schnelltests sind dennoch gerade für Schülerinnen und Schüler wichtig, so Brütting. Klar sei gewesen, dass die Schüler am Montag zurückkommen. Deshalb wollte man "Cluster bilden" und das gehe am besten in den Schulen. Denn man wolle Schülern wie Lehrern die größtmögliche Sicherheit bieten, so Brütting im SWR.

Tests gut verfügbar

Die Test seien gut verfügbar, so Brütting. Präsenzunterricht sei jetzt wichtig, vor allem für die Kinder. "Wir sehen ja, wie es den Kindern geht", sagte Brütting im Interview und kritisierte gleichzeitig, dass nicht flächendeckend dieselbe Strategie wie in Heubach gefahren werde.