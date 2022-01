Brüder wegen Mordes an ihrer Schwester angeklagt

Der Fall einer Frauenleiche in einem vergrabenen Koffer hat im Sommer vergangenen Jahres auch für Schlagzeilen im Kreis Donau-Ries gesorgt. Nun sind ihre beiden Brüder wegen Mordes angeklagt worden. Wie die "Rieser Nachrichten" berichten, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Männer ihre Schwester gemeinschaftlich ermordet haben. Sie sollen die 34-Jährige in Berlin getötet und ihre Leiche in einem Koffer mit dem Zug nach Donauwörth befördert haben, wo der ältere der beiden Männer damals seinen Wohnsitz hatte. Später hatten die Brüder den Koffer vergraben. Der Prozess am Berliner Landgericht soll Mitte Februar beginnen.