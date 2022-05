per Mail teilen

Der 39-jährige Tim Bückner aus Abtsgmünd-Untergröningen ist neuer CDU-Chef auf der Ostalb. Er wurde auf dem Kreisparteitag in Ellwangen zum Nachfolger von Roderich Kiesewetter gewählt. Bückner ist Landtagsabgeordneter der CDU für den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd und war bis April Kreisgeschäftsführer der CDU. Bei der Wahl am Freitagabend in Ellwangen erhielt er knapp 70 Prozent der Stimmen. Als Mitbewerber war der Bürgermeister von Rainau, Christoph Konle, angetreten. Er kam auf rund 30 Prozent der Stimmen. Der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter hatte das Amt wegen zunehmender Belastung abgeben. Er war sieben Jahre lang Kreisvorsitzender der CDU auf der Ostalb.