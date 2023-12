Der Mann, der am Wochenende von der Eisenbahnbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm gesprungen ist, muss eventuell die Kosten für den Einsatz der Rettungskräfte übernehmen. Das teilte die Polizei mit.

Das kann teuer werden: Die Polizei prüft, ob sie dem 29-Jährigen, der am Sonntag von der Eisenbahnbrücke in Neu-Ulm gesprungen war, die Rechnung für den Großeinsatz der Rettungskräfte schickt.

Am Sonntag waren laut Polizei mehr als 60 Kräfte der Feuerwehr, der DLRG, des Rettungsdienstes und der Wasserwacht im Einsatz. Ausgelöst wurde er durch einen Notruf eines Zeugen.

Brückensprung in Neu-Ulm: 29-Jähriger verständnislos

Die Beamten trafen den 29-jährigen Brückenspringer am Neu-Ulmer Ufer beim Edwin-Scharff-Haus an. Er habe sich verbal aggressiv verhalten, so die Polizei. Aber er befand sich nicht in einer psychischen Ausnahmesituation. Für den Großeinsatz zeigte der 29-Jährige kein Verständnis.

Er erklärte, dass es sein sportliches Hobby sei, von Brücken zu springen. Er habe keine Gefahr darin gesehen, sich im Dunkeln in die Donau zu stürzen. Die Polizei bestätigte, dass er schon öfter von Brücken gesprungen war. Eine Straftat sei dies jedoch nicht, erklärte eine Sprecherin.

Mann augenscheinlich unverletzt

Wegen einer möglichen Unterkühlung bei sechs Grad Außentemperatur sei der Mann in ein Krankenhaus gebracht worden. Ansonsten sei er bei dem Sprung in die etwa drei Meter tiefe Donau augenscheinlich unverletzt geblieben.