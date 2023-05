Der Fußgängersteg über die Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm hat so viele Schäden, dass er kurzfristig voll gesperrt werden muss. Das Bauwerk soll nun weiter untersucht werden.

Fußgänger und Fahrradfahrer müssen zwischen Ulm und Neu-Ulm überraschend einen Umweg auf sich nehmen: Der Steg über die Donau ist kurzfristig voll gesperrt worden, teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

Eine Untersuchung in der vergangenen Woche hatte laut einem Sprecher schon gezeigt, dass es Schäden am Bauwerk gibt. Dabei handelte es sich um Risse und Lagerschäden, die seit der letzten Prüfung zugenommen hätten. Eine Woche lang sei das Brückenbauwerk dann täglich überprüft worden, um zu sehen, ob die Schäden weiter zunehmen.

Sperrung Fußgängersteg: weitere Untersuchungen

Am Montag seien dann weitere, kritische Risse bemerkt worden. Daraufhin wurde der Steg gesperrt, es wurde eine Umleitung über die etwa anderthalb Kilometer entfernte Gänstorbrücke eingerichtet. Am Mittwoch ist eine weitere größere Untersuchung geplant, so der Sprecher der Stadt Neu-Ulm. Danach wolle man sagen können, was die nächsten Schritte sind und ob der Steg beispielsweise so gestützt werden kann, dass er doch für Fußgänger und Fahrradfahrer geöffnet werden kann.