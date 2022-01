Drei zusätzliche Ausstellungen im Museum Brot und Kunst

Das Museum Brot und Kunst in Ulm will in diesem Jahr trotz der Pandemie drei zusätzliche Ausstellungen und zahlreiche Veranstaltungen bieten. Das Programm wurde am Montagvormittag vorgestellt. "Essen als Bekenntnis" - diese Ausstellung ist seit Langem geplant, im Frühjahr soll sie nun endlich gezeigt werden mit Themen rund um Essens-Rituale, Vorschriften und selbst auferlegte Einschränkungen. Zudem bekommt die Kartoffel eine eigene Ausstellung im Museum Brot und Kunst. Dabei soll die massenhaft kultivierte Erdfrucht vor allem künstlerisch betrachtet werden. Eine weitere Schau mit dem Titel "Vom Stillleben zum Food-Porn" befasst sich mit arrangierten und inszenierten Essensobjekten. Das Museum Brot und Kunst in Ulm plant auch ein Kurzfilm-Projekt zum Thema Essen, dessen Ergebnisse in einer Sonderausstellung gezeigt werden sollen.