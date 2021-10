Die Stadt Nördlingen will eine lebensgroße Bronzestatue zur Erinnerung an den Fußballer Gerd Müller errichten. Die Statue soll den in Nördlingen geborenen Fußballstar beim wohl wichtigsten Tor seiner Karriere, dem 2:1-Siegtreffer 1974 beim WM-Finale in München zeigen. Entsprechende Pläne wurden laut "Rieser Nachrichten" im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt präsentiert. Die Kosten für das Denkmal betragen rund 50.000 Euro. Müller war Mitte August im Alter von 75 Jahren gestorben.