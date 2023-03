Seit gut zwei Wochen werden an einem Wehr bei Jagstzell (Ostalbkreis) fast täglich Backwaren angeschwemmt, die dort offenbar jemand entsorgt. Die Polizei sucht nach dem Verursacher.

An die 30 Brötchen und zehn Brote werden täglich in den Fluss geworfen, außer montags, berichtet die Polizei. Seit zwei Wochen etwa werden die Backwaren an einem Wehr in Jagstzell-Schweighausen angeschwemmt.

Vermutlich keine private Entsorgung

Die Polizei geht davon aus, dass die Brote und Brötchen vermutlich in den Abendstunden im Bereich zwischen dem Wehr in Ellwangen und Schweighausen in die Jagst geworfen werden. Angesichts der Menge vermuten die Ermittler, dass es keine Privatperson ist, die die Backwaren im Fluss entsorgt, so ein Sprecher. Sie bittet um Hinweise.