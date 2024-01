Ukrainische Waisenkinder in Ursberg in Sicherheit

82 Waisenkinder aus der Ukraine sind nun wohlbehalten in Deutschland angekommen. Am Sonntag sind die letzten Kinder und Jugendlichen nach Ursberg (Kreis Günzburg) gebracht worden.

23 schwerstbehinderte Waisenkinder aus der Ukraine kommen mit polnischen Militärflugzeugen am Memminger Flughafen an. Dominikus-Ringeisen-Werk/Hilbert

Die letzten 23 Waisenkinder landeten am Sonntagnachmittag mit zwei polnischen Militärmaschinen am Memminger Flughafen. Für den Transport ins Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) nach Ursberg im Landkreis Günzburg waren laut dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) 23 Krankentransport- und Rettungswagen mit einer Zweierbesatzung im Einsatz.

Evakuierung des Waisenhauses war schwierig

Die Evakuierung des Waisenhauses aus der Stadt Krywyj Rih im Südosten der Ukraine gestaltete sich schwierig. Die Kinder und ihre Betreuer mussten laut DRW einige Zeit im polnischen Erstaufnahmelager Stalowa Wola ausharren, weil nicht klar war, wie der Weitertransport nach Deutschland aussehen soll. Insgesamt 82 Waisenkinder, Pflegekräfte und Familienangehörige sind vor dem Krieg in der Ukraine geflohen und nun wohlbehalten in einer Flüchtlingsunterkunft des DRW in Ursberg im Landkreis Günzburg angekommen.

Waisenkinder kamen mit Flugzeug und Bussen

Die polnische Regierung ermöglichte am Freitag zunächst einen Flug nach München mit 34 behinderten Menschen an Bord. Weitere 25 wurden am Samstag mit Bussen der polnischen Feuerwehr an die deutsch-polnische Grenze nach Görlitz gebracht, wo sie wiederum ein Bus aus Ursberg abholte. Die restlichen 23 schwerstbehinderten Waisenkinder kamen schließlich am Sonntag beim Allgäu Airport in Memmingen an.