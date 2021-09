Trend zur Briefwahl: Folgen für kleinere Wahllokale im Kreis Günzburg

Immer mehr Menschen wählen per Brief, auch im Kreis Günzburg. Das Landratsamt weist darauf hin, dass sich dieser Trend nach der Wahl organisatorisch auswirken könnte.

Wenige Tage vor der Bundestagswahl haben manche Kommunen auch im Landkreis Günzburg an fast die Hälfte aller Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen verschickt. Das Landratsamt rechnet damit, dass es bis zum Wahlsonntag noch mehr werden. Das stelle einige kleinere Wahllokale vor Probleme, heißt es. Denn wenn vor Ort weniger als 50 Stimmzettel abgegeben werden, müssen diese in einem anderen Wahllokal mit ausgezählt werden.

Seit Wochen deutlich mehr Anträge auf Briefwahl

Für die Bundestagswahl Ende September sind auch bei anderen Kommunen in der Region deutlich mehr Briefwahlanträge eingegangen als zuletzt. Wie eine SWR-Umfrage Mitte September ergab, waren es in Schwäbisch Gmünd schon doppelt so viele Briefwählerinnen und Briefwähler im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 2017.

Auch in Ulm ist die Zahl deutlich gestiegen. Laut Stadtverwaltung sind weit mehr als 30.000 Anträge eingegangen - ein Drittel mehr als vor vier Jahren. In Heidenheim und Neu-Ulm nutzte bislang etwa jeder dritte Wahlberechtigte die Möglichkeit, seine oder ihre Stimme per Brief abzugeben. Der Trend zur Briefwahl habe sich schon vor der Pandemie angedeutet, heißt es.