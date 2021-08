per Mail teilen

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Briefbombenattentäter aus Ulm-Wiblingen beginnt am 8.September am Landgericht Heidelberg. Das meldet die "Südwestpresse". Dem 66-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, Briefbomben an Lebensmittelunternehmen auch im Raum Heidelberg verschickt zu haben. Zwei Sprengsätze explodierten, drei Menschen wurden verletzt.