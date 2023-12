per Mail teilen

Der Brezgenmarkt im Heldenfinger Hungerbrunnental wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie die Gemeinde Gerstetten mitteilt, könne der traditionell an Palmsonntag abgehaltene Markt wegen der fortlaufend ansteigenden Corona-Infektionszahlen im Landkreis Heidenheim und den nach wie vor im Hinblick auf die Corona-Verordnungen ungewissen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht durchgeführt werden. Der Brezgenmarkt fällt damit das dritte Jahr in Folge aus.