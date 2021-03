per Mail teilen

Der Ostalbkreis will sich verstärkt in den Ausbau der Brenzbahn einbringen. Der Kreisentwicklungsausschuss stimmte am Freitagvormittag der Mitgliedschaft im Verein Regio-S-Bahn Donau-Iller zu. Der Ostalbkreis ist nun Vollmitglied und auch im Vorstand vertreten. Mit der Mitgestaltung seien auch Kosten von mehr als 400.000 Euro verbunden, die der Landkreis anteilig mittragen muss. Diese werden wohl noch weiter steigen. Bislang gebe es eine Kostenschätzung für ein erstes Ausbaupaket der Brenzbahn: Für einen stündlichen Expresszug zwischen Aalen, Oberkochen und Ulm werden die notwendigen Investitionen auf 100 Millionen Euro geschätzt. Auslöser für die Initiative des Ostalbkreises ist der Ende Oktober verabschiedete Mobilitätspakt Aalen-Heidenheim.