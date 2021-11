Batterie- und Brennstoffzellen-Experten tagen

Rund 300 internationale Fachleute aus Industrie und Wissenschaft tauschen sich am Montag und Dienstag in Ulm über neueste Entwicklungen in der Batterie- und Brennstoffzellenforschung aus. Das Thema der Konferenz im Congress Centrum Ulm lautet: "Batterien und Brennstoffzellen für den Massenmarkt". Denn die Elektromobilität boomt, schreiben die Veranstalter vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) mit Sitz in Ulm. Wichtig sei daher vor allem die Industrialisierung der Produktion leistungsfähiger wie nachhaltiger Batterien und Brennstoffzellen sowie die Wasserstoffproduktion in großem Maßstab. Längst gehe es nicht mehr nur um E-Autos, sondern auch um emissionsfreie Antriebe im Schwerlastverkehr, in Bussen und Zügen, so das ZSW.