Ein brennender Pkw hat am Donnerstag Nachmittag auf der A8 bei Hohenstadt (Kreis Göppingen) zu erheblichen Behinderungen geführt. Der Pkw mit Anhänger war nach Polizeiangaben auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Ulm in Brand geraten. Die Fahrzeuginsassen konnten sich in Sicherheit bringen. Auf Grund starker Rauchentwicklungen musste die A8 vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt werden.