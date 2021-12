per Mail teilen

In Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis hat eine brennende Heizung einen Schaden von 60.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte ein 60-jähriger Bewohner am Sonntagabend per Notruf Rauch aus dem Keller gemeldet. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand.