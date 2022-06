Gefahrgutunfall im Kalkwerk

In einem Kalkwerk in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) gab es am Morgen einen Gefahrguteinsatz der Feuerwehr. Grund war verlorener Braunkohlestaub. Braunkohle-Feinstaub wird in dem Kalkwerk als Brennstoff eingesetzt. Der Staub kann sich unter bestimmten Bedingungen selbst entzünden und gilt als hochexplosiv, sagte Feuerwehr-Kommandant Andreas Steinbach dem SWR. Deshalb sei die Feuerwehr gleich mit dem Gefahrgutzug des Alb-Donau-Kreises angerückt. Ein Lkw-Fahrer war beim Rückwärtsfahren mit seinem Siloauflieger gegen eine Rampe geprallt. Durch ein Loch im Tank entwichen mehrere hundert Kilogramm Braunkohlestaub. Wegen der günstigen Wetterlage entwickelte sich jedoch keine Staubwolke. Der Staub konnte mit einem Spezialsauger aufgesaugt werden. Verletzt wurde niemand.