Bei einer Geburtstagsfeier in einem Garten in Jettingen-Scheppach (Kreis Günzburg) haben am Samstagabend eine Frau und zwei Männer schwere Verbrennungen erlitten. Zwei der Verletzten kamen in eine Spezialklinik.

Laut Polizei feierten mehrere Personen auf einem Privatgrundstück im Ortsteil Scheppach einen Geburtstag. In einer Feuerschale brannte ein offenes Lagerfeuer. Einer der Feiernden goss Brennspiritus ins Feuer. Das verursachte eine Stichflamme. Eine Frau und zwei Männer haben in Scheppach (Kreis Günzburg) bei einer Geburtstagsfeier schwere Verbrennungen durch eine Stichflamme erlitten. Mario Obeser Schwere Verbrennungen durch Stichflamme Eine Person erlitt durch die Stichflamme Verbrennungen im Gesicht und wurde ins Krankenhaus nach Günzburg gebracht. Die beiden Anderen erlitten großflächige Verbrennungen am Hals und Oberkörper. Die Verletzten sind laut Polizei zwischen 34 und 37 Jahre alt. Rettungshubschrauber aus Ulm und Augsburg flogen Verletzte nach München Rettungshubschrauber aus Ulm und Augsburg wurden angefordert. Sie brachten die beiden Schwerverletzten zu einer Spezialklinik nach München-Bogenhausen. Neben der Feuerwehr Scheppach waren Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes aus Günzburg, Dillingen, Jettingen und Zusmarshausen sowie der Johanniter Unfallhilfe Kleinkötz im Einsatz. Gegen den Verursacher der Stichflamme ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.