per Mail teilen

Im Virngrundtunnel an der A7 bei Ellwangen wird am Dienstagvormittag ein Brandtest durchgeführt. Damit soll laut Regierungspräsidium Stuttgart die neue Sicherheitstechnik geprüft werden. Dies sei vor der Wiederinbetriebnahme der Tunnelröhre nötig, hieß es. Mehr als ein Jahr lang wurden Betonschalen des Tunnels saniert und die Sicherheitstechnik erneuert. Seither werden fast täglich Staus in beiden Richtungen gemeldet.