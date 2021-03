Spaziergänger stellen am Bahndamm in Kellmünz mutmaßlichen Brandstifter

Viermal hatte es in den vergangenen Wochen am Bahndamm nördlich von Kellmünz (Kreis Neu-Ulm) gebrannt. Am Sonntag hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.