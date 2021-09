Brandstiftung in Aalener Metzgerei

Die Ermittlungen zur Ursache für das Feuer in einer Aalener Metzgerei haben eindeutige Hinweise auf absichtliche Brandlegung ergeben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Brand in einer Aalener Metzgerei am Wochenende geht offensichtlich auf Brandstiftung zurück. Das ergaben laut Polizei kriminaltechnische und gutachterliche Untersuchungen. Zunächst war ein technischer Defekt als Ursache für das Feuer in der Metztgerei vermutet worden.

Hoher Sachschaden bei Brand in Aalener Metzgerei

Bei dem Brand in den frühen Morgenstunden des Sonntags war Sachschaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude in dem verwinkelten Altstadtviertel verhindern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag in der Aalener Innenstadt unterwegs waren. Zum Zeitpunkt des Feuers in der Nacht auf Sonntag seien noch viele Menschen unterwegs gewesen, heißt es in der Mitteilung. Zahlreiche Schaulustige hatten die Arbeit der Feuerwehr behindert. Die Polizei musste den Einsatzort absperren.