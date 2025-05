per Mail teilen

Nach mehreren Brandstiftungen an zwei Neu-Ulmer Schulen hat die Polizei zwei Jugendliche gefasst. Sie sollen für insgesamt sieben Brände und einen Einbruch verantwortlich sein.

Mehrere Male hat es in den Osterferien rund um das Schulzentrum in Neu-Ulm-Pfuhl gebrannt. Auch an der Grundschule im Neu-Ulmer Teilort Burlafingen war ein Feuer ausgebrochen. Jetzt hat die Polizei hat die Brandserie aufgeklärt.

Eltern eines Jugendlichen finden Bilder der Brandstiftungen

Die Eltern eines 17-Jährigen fanden auf dessen Handy Hinweise auf die Brandstiftungen und auf einen Einbruch auf ein Gartengrundstück. Mit dieser Information meldeten sie sich bei der Polizei. Der 17-Jährige gestand, die Taten zusammen mit einem Gleichaltrigen verübt zu haben. Im Zimmer des Mittäters stellte die Polizei Diebesgut sicher.

Die mutmaßlichen Brandstifter hatten laut Polizei an den Schulen Papierkörbe, eine Hecke und mehrere Container angezündet. Auch ein Carport sowie ein Gartenhäuschen auf einem an das Schulzentrum angrenzenden Grundstück hätten die beiden in Brand gesetzt. Für insgesamt sieben Brände sollen die beiden Jugendlichen verantwortlich sein.

Nach Brandserie in Neu-Ulm: Schaden von mehreren 10.000 Euro

40 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren haben die Brände zwischen dem 22. und dem 24. April gelöscht. Nach Angaben der Polizei ist ein Schaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.