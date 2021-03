Nach vier mutmaßlichen Brandstiftungen am Bahndamm in Kellmünz im Kreis Neu-Ulm sucht die Polizei nach wie vor den oder die Täter. Man ermittle in alle Richtungen und suche noch Zeugen, sagte ein Polizeisprecher. In den vergangenen Wochen brannte es vier Mal am Bahndamm von Kellmünz, wobei wegen der Sperrungen der Zugstrecke für die Bahn hohe Unkosten entstanden sind.