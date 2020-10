Eine 41-jährige Frau soll für den Einbruch und ein Feuer vergangene Woche in Ehingen verantwortlich sein. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Demnach wurde die Frau vorläufig festgenommen. Sie soll versucht haben, in einem Casino-Gebäude, das auch bewohnt wird, den Teppich in Brand zu setzen. Das Feuer ging aber von alleine wieder aus.