Mutmaßlicher Brandstifter in U-Haft

Weil er am Ulmer Weinhof Müllsäcke angezündet haben soll, sitzt ein 58 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Vor zweieinhalb Wochen hatte ein Unbekannter mehrere Müllsäcke in Brand gesteckt, die zu einem Haufen gestapelt waren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Flammen drohten auf ein Gebäude überzugreifen. Die Personenbeschreibungen von Zeugen führten zu einem 58-jährigen Wohnsitzlosen. Er wurde am 20. Mai von der Polizei in Ulm festgenommen. Er schweigt bislang und macht keine Angaben zur Tat und möglichen Beweggründen. Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei ermitteln wegen versuchter schwerer Brandstiftung.