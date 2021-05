Nach dem Brand in einer Obdachlosenunterkunft am Mittwoch in Heidenheim ist jetzt ein mutmaßlicher Brandstifter ermittelt worden. Nach Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen 20-jährigen Mann. Er wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Der Mann steht im Verdacht, seine Kleidung angezündet zu haben. Die Flammen breiteten sich anschließend aus. Zwei Bewohner wurden bei dem Brand leicht verletzt. Die Unterkunft und ein angrenzendes Gebäude sind derzeit nicht bewohnbar.