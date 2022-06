Brandanschlag auf Ulmer Synagoge jährt sich

Am Sonntag jährt sich zum ersten Mal der Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge. Im Haus der Gewerkschaften in Ulm ist am Dienstag dazu eine Podiumsdiskussion geplant. Hauptredner ist der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume.

Blume will anlässlich des Anschlag-Jahrestages das Thema Antisemitismus in der Stadt Ulm und in Baden-Württemberg diskutieren. Neben dem Antisemitismus-Beauftragten debattieren auch der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik sowie der Grünen-Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich mit. Die Veranstaltung wird auch via Zoom übertragen. Am 5. Juni 2021 war an der Ulmer Synagoge eine Flüssigkeit ausgeschüttet und angezündet worden. Ein Passant hatte damals umgehend die Feuerwehr gerufen, so dass der Brand schnell gelöscht wurde. Bei dem Anschlag waren Fassade der Synagoge und eine Glasscheibe beschädigt worden, verletzt wurde niemand.

Juni 2021: Ermittler sichern nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge Spuren. SWR Isabella Hafner

Überwachungskamerabilder führten zu mutmaßlichem Täter

Durch Bilder einer Überwachungskamera konnte der mutmaßliche Täter ermittelt werden. Laut Polizei hatte er sich jedoch in die Türkei abgesetzt. Eine Auslieferung war bislang abgelehnt worden. Bilder in den sozialen Medien hatten ihn in der Türkei gezeigt. Am Jahrestag des Anschlags will die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen nicht über das bisherige Maß hinaus erhöhen, teilte eine Sprecherin dem SWR mit.

Der Brandanschlag hatte für viel Sorge und Empörung in der Bevölkerung und Politik gesorgt. Für eine Solidaritäts-Kundgebung war auch Innenminister Thomas Strobl nach Ulm gekommen. Der baden-württembergische Landtag hatte kurz nach der Tat eine Resolution gegen Antisemitismus verabschiedet.