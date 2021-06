In Ulm hat es einen Brandanschlag auf die Synagoge am Weinhof gegeben. Eine Ecke des Gebäudes ist durch das Feuer geschwärzt.

An einer Ecke des Gebäudes ist ein schwarzer Brandfleck zu sehen und ein Feuerlöscher. z-media / Ralf Zwiebler

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Das Gelände um die Synagoge ist zur Zeit weiträumig abgesperrt. Die Polizei ist vor Ort. Nach Angaben des Rabbiners der Ulmer Synagoge, Shneur Trebnik, ist der Anschlag gegen 8 Uhr erfolgt. Ein Zeuge habe dies beobachtet und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Nach Einschätzung von Trebnik handelt es sich nicht um einen spontanen, sondern gezielten Anschlag. Die Polizei wollte sich bislang nicht zu dem Vorfall äußern.

Protestplakate vor der Synagoge

Erst kürzlich waren in Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt Protestplakate vor der Ulmer Synagoge aufgestellt worden. Die Israelitische Religionsgemeinschaft in Ulm zeigt sich besorgt. Die englischen Worte auf einem Plakat an der Ulmer Synagoge hießen übersetzt: "Freies Palästina - Stoppt das Töten Unschuldiger." Ein anderes Plakat zeigte die israelischen Flagge, versehen mit den Worten "Vergesst Eure eigene Geschichte nicht" in englischer Sprache. Als mutmaßliche Verantwortliche für das Aufstellen der Plakate war eine 32-jährige Frau ermittelt worden.