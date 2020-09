per Mail teilen

Starker Rauch aus einem Einfamilienhaus hat am Mittwochmittag in Oberelchingen im Kreis Neu-Ulm einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Anwohner hatten laut Polizei die Rettungskräfte alarmiert. Über den Balkon gelangte die Feuerwehr in das Gebäude. Die Ursache des Rauchs war eine Bratpfanne auf dem Herd und verbranntes Essen. Verletzt wurde niemand; die Bewohnerin war nicht im Haus.