Osterberg: Ermittlungen nach Brand in Biogasanlage angelaufen

Zwei Verletzte und Millionenschaden Osterberg: Ermittlungen nach Brand in Biogasanlage angelaufen

Nach dem Brand in einer Biogasanlage am Donnerstagabend in Osterberg (Kreis Neu-Ulm) suchen die Ermittler nach der Ursache. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens zwei Millionen Euro.