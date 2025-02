600.000 Euro Schaden: Großbrand in Aalen zerstört Mehrfamilienhaus

Im Aalener Stadtteil Hofen ist in der Nacht auf Montag ein Zweifamilienhaus abgebrannt. Das Feuer ist vermutlich durch einen technischen Defekt verursacht worden.

Gegen Mitternacht war die Feuerwehr mit fast 100 Kräften auf dem Kirchplatz in Aalen-Hofen (Ostalbkreis) im Einsatz. Das Wohnhaus stand in Flammen. Bis in die frühen Morgenstunden haben die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Was genau zu dem Brand führte, werde noch untersucht.

Bewohner bemerkten Rauch im Obergeschoss - Flammen greifen nicht auf Kirche über

Das Obergeschoss des Zweifamilienhauses war unbewohnt. Laut Polizei sind die Bewohner im Erdgeschoss kurz nach Mitternacht durch einen lauten Knall geweckt worden. Nachdem kein Strom mehr im Haus war und Rauch aus dem ersten Stock drang, alarmierten sie die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Aalen war kurze Zeit später mit 13 Fahrzeugen und knapp 100 Einsatzkräften vor Ort. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand bereits der komplette Dachstuhl im Vollbrand.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Ermittlungen dazu laufen aber noch. © onw-images / Jason Tschepljakow

Die beiden Bewohner verließen sofort das Haus und blieben unverletzt, so die Polizei. Direkt neben dem Wohnhaus steht die Kirche des Aalener Stadtteils Hofen. Die Einsatzkräfte hatten kurze Zeit Sorge, dass die Flammen auf die Kirche übergreifen. Das war laut Polizei aber nicht der Fall. Auch andere Gebäude um das abgebrannte Zweifamilienhaus blieben unbeschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600.000 Euro.