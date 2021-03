per Mail teilen

Bei einem Feuer in Westhausen im Ostalbkreis ist am Montagmittag ein Schaden von rund 70.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, stand eine Schmiede-Werkstatt in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohngebäude verhindern. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.