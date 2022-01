Ein Weihnachtsbaum hat am Donnerstagabend in einer Wohnung in Dillingen (Bayern) Feuer gefangen und einen Schaden von mehr als 100.000 Euro angerichtet. Als Bewohner und Nachbarn versuchten, den brennenden Baum zu löschen, zogen sich zwei Menschen leichte Rauchgasvergiftungen zu. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist die Wohnung im Dachgeschoss komplett ausgebrannt. Der Brand wurde vermutlich von den Kerzen am Christbaum ausgelöst.