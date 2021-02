per Mail teilen

Bei dem Brand in Waldstetten im Kreis Günzburg ist vor zehn Tagen der 69-jährige Bewohner des Hauses ums Leben gekommen. Er wurde laut Polizei bei der Obduktion zweifelsfrei identifiziert. Der Leichnam war bei den Löscharbeiten entdeckt worden. Für das Feuer in dem Wohnhaus gibt es derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden, so die Polizei weiter. Die genaue Brandursache ist aber noch unklar.