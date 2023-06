Ein Feuerwehreinsatz in der Neuen Straße in Ulm sorgt am Dienstagnachmittag für kurzzeitige Verkehrsbehinderungen. An der Fassade eines mehrstöckigen Hauses gab es eine Rauchentwicklung.

z-media Ralf Zwiebler Nach ersten Informationen gab es eine Rauchentwicklung an der Fassade eines mehrstöckigen Hauses in der Neuen Straße in Ulm. Durch den Feuerwehreinsatz ist es zu starken Verkehrsbehinderungen gekommen. Laut der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Nach der Brandursache wird noch gesucht. Die Einsatzkräfte hatten für kurze Zeit die Neue Straße auf dem Ulmer Altstadtring teilweise gesperrt, der Verkehr wurde über die Busspur umgeleitet.