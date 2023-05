In der Ulmer Weststadt hat am Freitagnachmittag ein Rohbau gebrannt. Zunächst war eine große Rauchsäule zu sehen. Die Feuerwehr hatte die Flammen aber schnell unter Kontrolle.

In einem Gewerbegebiet in Ulm ist am Freitagnachmittag das Obergeschoss eines Rohbaus in Flammen aufgegangen. Nach SWR-Informationen handelte es sich um ein Gebäude, in dem die Werkstatt eines Sanitätshauses untergebracht ist.

Das Feuer war laut Polizei am Freitagnachmittag gegen 15:40 Uhr gemeldet worden. Menschen hätten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in dem Gebäude befunden. Verletzte gebe es nicht.

Schnell wurden Erinnerungen wach: Erst vor zwei Wochen hatte es in einem Elektronikfachmarkt ganz in der Nähe gebrannt. Das Gebäude wurde bei dem Feuer vollständig zerstört.