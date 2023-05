per Mail teilen

Der Schaden beim Brand einer Scheune in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) am Freitagabend geht laut Polizei in die Hunderttausende. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22:30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei Polizei und Feuerwehr ein: Eine Scheune stand in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und bekämpfte das Feuer. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein. Dadurch konnten mehrere Glutnester frühzeitig entdeckt und gelöscht werden.

Von der Scheune in Merklingen ist nach dem Feuer nur noch eine Brandruine übrig. In der Mitte sind die Überreste eines Traktors zu sehen. Ralf Zwiebler

Brand in der Scheune drohte sich auszubreiten

Durch den schnellen, gemeinsamen Einsatz habe verhindert werden können, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude übergriff, so die Polizei. Die Gebäude wurden jedoch durch die Hitzeentwicklung teils erheblich beschädigt. Die Scheune, in der auch zwei Traktoren standen, wurde völlig zerstört. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.