Brände durch defekte Spülmaschine und Topf auf dem Herd

In Eschach-Seifertshofen und in Ellwangen im Ostalbkreis haben am Wochenende eine defekte Spülmaschine und ein vergessener Topf auf dem Herd Brände verursacht. Das Feuer in Eschach-Seifertshofen entstand laut Polizei vermutlich durch einen Defekt an einer Spülmaschine. Ein 81-jähriger Mann hatte die Maschine eingeräumt und angeschaltet. Kurz darauf stand sie in Flammen. Die Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes wurde durch das Feuer so stark beschädigt, dass sie teilweise unbewohnbar ist. Die 81 und 76 Jahre alten Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro. In Ellwangen hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte mussten über ein Toilettenfenster in die verrauchte Wohnung einsteigen. Ursache des Feuers war laut Polizei ein Topf mit angebranntem Essen auf dem Herd. Den hatte der 21-jährige Bewohner vergessen auszuschalten, bevor er das Haus verließ.