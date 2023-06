Brand: Sperrung der Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm

per Mail teilen

Ein Feuer nahe den Bahngleisen an der ICE-Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm behinderte am Sonntagnachmittag den Bahnverkehr. Die Zugstrecke war zwischenzeitlich gesperrt.

In Höhe Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) ist am Sonntag nahe den Bahngleisen der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ein Feuer ausgebrochen. Dicke Rauchschwaden waren weithin zu sehen.

Umleitung über die alte Strecke in Geislingen

Laut einer Bahnsprecherin musste die Neubaustrecke um 15:09 Uhr gesperrt werden. Die Züge sollten vorerst über die Altbaustrecke, also über Geislingen geleitet werden. Reisende mussten laut der Bahn mit Verspätungen rechnen.

"Wir wollen aber sicherstellen, dass dennoch alle Züge fahren. Es soll keine Ausfälle geben."

Wann der Einsatz beendet ist und die Neubaustrecke wieder freigegeben werden kann, war zunächst unklar. Die Bahn wartete auf die Freigabe durch die Feuerwehr.

Brand gelöscht: Freigabe durch die Feuerwehr gegen 16:30 Uhr

Gegen 16:30 Uhr konnte die Neubaustrecke wieder freigegeben werden. "Im Laufe der kommenden Stunde verlegen wir den Zugverkehr wieder auf die Neubaustrecke", sagte die Sprecherin. Es komme noch zu leichten Verspätungen. Sobald die Neubaustrecke wieder voll befahren wird, sollen aber auch die Verspätungen aufgeholt sein.