Brand in Nersingen: Chemische Reaktion in Metallgießerei

In einem Chemielager in Nersingen im Kreis Neu-Ulm ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei hat erste Erkenntnisse zur Brandursache bekannt gegeben.

Am späten Mittwochnachmittag war das Feuer unter Kontrolle und weitgehend gelöscht. Etwa 170 Einsatzkräfte waren wegen des Brandes in einer Metallgießerei in Nersingen-Straß (Kreis Neu-Ulm) in dem betroffenen Industriegebiet. In einem Chemielager war ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache dafür war laut Polizei eine chemische Reaktion. Fünf Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung, zwei von ihnen kamen in eine Klinik.

Feuer in Nersingen mit Sand und Pulverlöscher bekämpft

Gelagertes Natrium sei mit Feuchtigkeit in Kontakt gekommen, dadurch sei der Brand entstanden, heißt es. Es entwickelte sich starker Rauch. Um das Feuer zu löschen, wurden Sand und Pulverlöscher eingesetzt. Natrium könne nicht einfach mit Wasser gelöscht werden, erklärte Fachkreisbrandmeister Michael Ebner bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag.

Das Natrium sei dort in Gebinden gelagert, und es gebe immer noch große Hitzeentwicklung durch die chemische Reaktion, so der Feuerwehrsprecher. Diese Gebinde müssten nun isoliert werden, so dass nicht noch ein Brand entsteht.

Ein Brand im Gewerbegebiet Nersingen-Straß im Kreis Neu-Ulm verursachte Sperrungen und großräumige Umleitungen. Ralf Zwiebler

Messungen nach Feuer in Chemielager in Nersingen

Die Feuerwehr war mit Messwagen unterwegs. Auch ein Polizeihubschrauber und Drohnen flogen über das Gebiet. Erste Messungen ergaben, dass keine Gefahr für Umwelt und Menschen besteht, so der Feuerwehrsprecher weiter.

Die Anwohner in Nersingen-Strass werden aber noch gebeten, sicherheitshalber Türen und Fenster geschlossen zu halten.