In einem Mehrfamilienhaus in Ellwangen ist am Samstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei haben sich zwei Bewohner Rauchgasvergiftungen zugezogen. Insgesamt wurden 30 Personen rettetet oder evakuiert. Das Feuer ist offenbar auf einem Balkon im ersten Obergeschoss entstanden und hat sich dann in eine Wohnung ausgebreitet. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro.