In Ulm hat am späten Nachmittag eine Lagerhalle im Ulmer Industriegebiet Donautal Feuer gefangen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

In einer Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens im Ulmer Donautal ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Das berichtet die Polizei. Die Hintergründe sind noch nicht klar. Mehr dazu hier in Kürze.