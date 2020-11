In Krumbach haben am Dienstagmorgen fünf Beschäftigte einer Firma leichte Rauchvergiftungen erlitten. Sie kamen ins Krankenhaus. Insgesamt mussten acht Mitarbeiter ärztlich versorgt werden, so die Polizei. Wegen eines technischen Defekts war ein so genannter Lasercutter durchgebrannt und hatte starken Rauch verursacht. Die Feuerwehr lüftete die Halle. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.