Die Polizei hat nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Nacht zum Mittwoch in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) eine Fahndung eingeleitet. Inzwischen stellten die Ermittler zwei Brandherde fest. Kurz nach 2 Uhr war in dem betroffenen Wohn- und Geschäftshaus im Radgässle Feuer ausgebrochen. Die fünf Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf 80.000 Euro geschätzt.