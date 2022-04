Brand in Westhausen: Warnung vor giftigem Rauch

per Mail teilen

In Westhausen (Ostalbkreis) brennt laut Polizei die Halle eines Industriebetriebs. Wegen der giftigen Rauchentwicklung hat das Innenministerium eine Gefahrenmeldung herausgegeben.

Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten und sich von der Brandstelle fernhalten, heißt es in der Mitteilung. Lüftungen und Klimaanlagen sollen ausgeschaltet werden.

Nach ersten Angaben der Polizei ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Halle stehe komplett in Flammen und werde abbrennen, so ein Sprecher. Verletzte gibt es vermutlich nicht. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sich keine Menschen in der Halle befanden.

Durch den Brand in der Halle ist giftiger Rauch entstanden. Das Innenministerium hat eine Gefahrenmeldung herausgegeben. onw-images, Markus Brandhuber

Brand in Westhausen: B29 voll gesperrt

Die Halle steht am Ortsrand von Westhausen an der B29. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei hat unterdessen die B29 gesperrt, weil Rauch die Sicht behindert und dort die Löschfahrzeuge stehen.