14-Jähriger bei Brand in Werkstatt schwer verletzt

Am späten Samstagabend hat es in Heubach (Ostalbkreis) in einer Werkstatt gebrannt. Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte eine Öl-Benzinlache und setzte Teile der Werkstatt in Brand. Drei Jugendliche hielten sich zu diesem Zeitpunkt in der Werkstatt im Ortsteil Buch auf. Vermutlich bei Löschversuchen erlitt ein 14-Jähriger schwere Brandverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die beiden anderen blieben unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Heubach und Lautern waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräfte vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen laufen.