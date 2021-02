Am Sonntag ist in Sontheim an der Brenz im Kreis Heidenheim eine Scheune abgebrannt. Ein benachbartes Wohngebäude konnte gerettet werden. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Die Scheune brannte komplett aus und musste für die Löscharbeiten schon am Sonntag teilweise abgerissen werden. onw-images/Dennis Straub

Das Feuer wurde am Sonntagmorgen gegen 6:30 Uhr gemeldet. Die Scheune stand beim Eintreffen der Feuerwehr schon Vollbrand, so der Kommandant der Feuerwehr in Sontheim, Jochen Schmid. Drei Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Feuerwehr kann angrenzendes Wohnhaus weitgehend vor den Flammen retten

Das Feuer hatte schon auf das Dach des Wohnhauses übergriffen, konnte aber dort schnell gelöscht werden. Die angrenzende Brenz versorgte die Einsatzkräfte mit genügend Wasser. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gewarnt, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Einsatz dauert am Sonntagmittag noch an

Am Sonntagmittag dauerte der Einsatz immer noch an. Um an Glutnester in der inzwischen einsturzgefährdeten Scheune zu gelangen, hat ein Bagger damit begonnen, das Gebäude abzureißen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden derzeit auf einen hohen, sechsstelligen Betrag.