per Mail teilen

In einer Schule in Aalen im Ostalbkreis hat es am frühen Dienstagmorgen gebrannt. Laut Polizei entstand das Feuer auf dem Lehrerpult eines Klassenzimmers. Weil auch Fenster und Türen beschädigt wurden, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Die Schule bleibt vorerst geschlossen.